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четверг, 17 февраля 2022 13:08

"В тебе галицкая и шотландская кровь" – Фреймут трогательно поздравила дочь с 16-летием
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Телеведущая Ольга Фреймут поздравила дочь Злату Митчелл с 16-летием.

Журналистка опубликовала фото в Instagram и написала о детстве дочери.

"Мне всегда казалось, что не я тебя воспитывала, а ты меня. Вот так у нас с тобой все наоборот. Но эти годы - самые счастливые, самые дерзкие, самые...Годы, исполненные на фортисимуме" - написала Фреймут.

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Ольга Фреймут поздравила дочь с 16-летием
Фото: instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут поздравила дочь с 16-летием
Ольга Фреймут поздравила дочь с 16-летием
Ольга Фреймут поздравила дочь с 16-летием
Ольга Фреймут поздравила дочь с 16-летием

Женщина рассказала в посте, что в пять лет Митчелл могла перечислить лекарство из длинного списка, которое ей приписали от воспаления легких. Ведущая призналась, что не была хрестоматийной матерью, потому что занималась карьерой, поэтому дочь быстро и повзрослела.

"Будь счастливой и благословенной Господом. В тебе галицкая и шотландская кровь, ты гордая и несокрушимая", - написала Фреймут.

Злата Митчелл – старшая дочь Ольги Фреймут. У телеведущей еще двое детей: сын Валерий и дочь Евдокия. Митчелл училась в элитной американской школе в Киеве.

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