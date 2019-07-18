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четверг, 18 июля 2019 17:38

"Подскажем президенту, что давно пора" - фанаты Монатика обратились к Зеленскому

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&quot;Подскажем президенту, что давно пора&quot; - фанаты Монатика обратились к Зеленскому
Фанаты Монатика настаивают, чтобы певцу дали звание "Народного артиста Украины". Фото: www.obozrevatel.com

На сайте официального представительства президента Украины Владимира Зеленского поклонники творчества певца Дмитрия Монатика создали петицию с просьбой предоставить звезде звание "Народного артиста Украины".

Автором петиции выступил житель города Новоукраинка Кировоградской области Владимир Болтян.

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Мужчина вместе с женой считают, что Монатик развивает украинскую музыку в мировом масштабе и заслуживает такого звания.

По словам Болтяна, популярность артиста является весомой и знаковой среди украинских певцов и далеко не последней во всем мире.

"Давайте вместе поддержим любимого певца и подскажем нашему президенту, что давно пора наградить любимца миллионов 100% заслуженной наградой", - говорится в тексте петиции.

24 мая появилось еще одно имя на "Площади звезд" у ТРЦ Gulliver в Киеве. 23-ю звезду посвятили певцу и танцору Дмитрий Монатик. Это произошло накануне первого стадионного концерта певца.

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