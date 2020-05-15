Подписчики Тины Кароль обрадовались новому стильному фото и утонули в глазах певицы

Певица Тина Кароль порадовала поклонников изысканной фотографией. За период карантина певица нечасто балует фанатов красивыми фотографиями. Преимущественно в стори публикует, как проводит дни в своем загородном доме.
На странице в Instagram певица опубликовала черно-белое фото.
На нем Тина снята крупным планом. Одета в белую рубашку с расстегнутыми пуговицами. Макияж звезда сделала с акцентом на глаза, волосы уложила в крупные локоны.
Поклонники засыпали певицу восторженными комплиментами.
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"Самая кайфовая!", "У меня сердце замерло", "Тиночка, ты у нас Королева", "Тону в глазах", "Кошачий взгляд", "Очень сильно красивая и не только внешне", - написали фолловеры.
Продюсеры вокального шоу "Голос страны-10" Тина Кароль и Дан Балан последний месяц интриговали зрителей совместным выступлением в финале. Они обещали бешеную страсть, что спровоцировало слухи о романе звезд.
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