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четверг, 22 апреля 2021 17:27

Подопечная Monatik в дерзких образах презентовала клип-вечеринку
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Певица появилась в экстравагантных образах в клипе
Фото: предоставлено пиар-агентом артистки
Певица появилась в экстравагантных образах в клипе
Певица появилась в экстравагантных образах в клипе
Monatik и Lida Lee приняли участие в съемках
Певица появилась в экстравагантных образах в клипе

Исполнительница Nino Basilaya выпустила видеоработу на песню "Полетели". Продюсером песни стал Monatik, а Таня Муиньо выступила режиссером клипа.

Певица предстала в дерзких образах. Она продемонстрировала на себе нынешние тренды: "ядерную" химическую завивку, неоновые краски в образах и мелкие "бублики" из волос.

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В клипе проходит вечеринка, на которой отрывалась многочисленная массовка. Снимали видеоработу в Одессе. В съемках также приняли участие артисты Monatik и Lida Lee.

Артистка Ирина Васильева, у которой сценическое имя Airis, представила первую украиноязычную композицию Vibe. Была участницей "слепых прослушиваний" в шоу "Голос країни-11", но к ней звездные тренеры не развернулись.

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