"Подняла градус": Никитюк поразила горячими фото с отдыха

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк порадовала фанатов откровенными фотографиями с отдыха на Днепре.

Никитюк соблазнительно позировала в купальнике у реки и каталась на сапборде. Фото первого катания опубликовала в Instagram.

Звезда ловко маневрировала по реке с веслом в сплошном купальнике с разрезами. Образ дополнила плетеным козырьком.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Какие ноги!", "Девушка с веслом - современная версия, летняя в купальнике", "И так жарко, а она решила еще градус поднять", - прокомментировали пост звезды ее подписчики.

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В июле Никитюк порадовала фанатов оригинальными фотографиями с празднования Ивана Купала. Она предстала у реки в вышиванке и с венком на голове. Телеведущая щедро демонстрировала стройные ноги, стоя по колено в воде.