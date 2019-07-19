"Поднимал руку на сына" - Сергей Притула рассказал о побоях и расплакался на камеру

Сергей Притула дал откровенное интервью Маше Ефросининой. Фото: glamurchik.tochka.net

Украинский телеведущий Сергей Притула, который баллотируется в Верховную Раду, признался, что ранее бил сына от первого брака 11-летнего Дмитрия.

О родительских ошибках мужчина рассказал в интервью Маши Ефросининой, которое появилось на YouTube.

Сейчас у Притулы с сыном теплые отношения, но так было не всегда.

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"Когда Дмитрий был в младших классах, я наделал много ошибок. Слишком много от него хотел. Чтобы он был идеальным бойцом, идеальным сыном. Я поднимал руку на малого, пока мне не вправили мозги", - признался Притула.

По словам ведущего, его жена Катя стала палочкой-выручалочкой в его отношениях с сыном. Женщина всегда успокаивала Сергея и Дмитрия, учила с мальчиком уроки и делала все, чтобы сохранить спокойствие в доме.

"Сейчас у меня нет претензий к сыну, даже если он вдруг не оправдал мои ожидания", - прокомментировал телеведущий.

Притула рассказал, что на первоначальное отношение к сыну дали отпечаток его собственные отношения с отцом. В детстве на мужчину часто поднимали руку.

"Меня били, как пел Кузьма, руками, ногами, железной трубой. Однажды мой отец сильно меня избил, потому что я оскорбил маму. Я действительно тогда хотел сделать ей больно", - телеведущий не смог сдержать эмоций и расплакался перед камерой.

Недавно Сергей Притула рекомендовал Святославу Вакарчуку взять в свой список боевого офицера Романа Костенко. Также внести по мажоритарному округу "хорошего бюрократа" Максима Черкашина.