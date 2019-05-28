"Почти голая" - Деми Роуз позировала в тесном бикини

Фото: @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз, которую называют копией Ким Кардашьян, поделилась пикантными снимками в микро-бикини.

Аппетитная манекенщица позировала в розовом купальнике, которые еле держался на её теле.

Фотографии модель сделала на яхте во время отдыха в Испании.

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Пользователи начали активно комментировать откровенные снимки Роуз:

"Кто твой пластический хирург? Это уже слишком", "самая горячая девушка в мире", "не девушка, а мечта", "бикини слишком тесное", "почти голая".

Недавно Instagram-модель Деми Роуз поделилась серией полуобнаженных снимков. 24-летняя девушка позировала возле бассейна в крошечном бикини.