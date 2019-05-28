Почти без алкоголя: как пройдет выступление группы Kiss в Киеве

Киевом группа KISS будет передвигаться с эскортом. Фото: пресс-служба

Впервые в Киеве выступит легендарная американская группа KISS. Концерт пройдет в рамках прощального тура музыкантов "End Of The Road". Поэтому это будет единственный раз, когда украинцы смогут посмотреть на них дома.

Концерт запланирован на 16 июня на НСК "Олимпийском". С собой группа везет 25 фур, 400 тонн оборудования и почти 100 человек команды.

В преддверии концерта организаторы раскрыли самые интересные подробности райдера группы:

- в списке нет большого количества алкоголя - участникам группы от 58 до 69 лет. Лишь несколько бутылок дорогого шампанского и вина. Но только после концерта.

- райдер на всю команду включает больше 200 позиций еды и напитков, среди которых около тонны питьевой воды и около 300 кг еды.

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- обязателен полицейский эскорт. Объясняется это лишь желанием не терять время на пробки в дорогах.

- с группой всегда присутствует личная охрана. Ее начальник Дэнни Фрэнсис в своё время охранял группу Led Zeppelin. О нем даже написана книга.

- для обеспечения подготовки шоу, помимо личной команды, по райдеру группы привлекается ещё 250 человек со стороны украинского организатора. Всего в постройке сцены на протяжении 3 дней участвует больше 500 человек одновременно.

26 мая в Киеве прошел концерт группы "Океан Эльзы". Устроили его на территории ВДНХ, а приурочен он был к Дню Киева.