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пятница, 14 мая 2021 09:44

Победительница "Холостяка" соблазнительно выгибалась на пляже
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Победительница шоу "Холостяк-10", гимнастка 24-летняя Даша Ульянова порадовала поклонников пикантными фотографиями в купальном костюме.

Недавно она отправилась отдыхать на Сейшелы. В Instagram гимнастка опубликовала фото, где позирует на пляже Индийского океана, эротично выгнувшись на камнях.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Что же стоит взять с собой на Сейшелы? Рассмотрим необходимый тревел-набор. Солнцезащитные средства. Головные уборы. Много ярких купальников и пляжных туник. Снаряжение для подводного плавания. Фототехнику. Удобную обувь и красивые аксессуары. Ну и, конечно же, хорошее настроение, без него никак!", - перечислила Ульянова под фото необходимые на Сейшелах вещи.

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Недавно Даша Ульянова показала новые фотографии с фотосессии во Львове. Она позировала, соблазнительно лежа на ступеньках, в холле одной из гостиниц. Одета в черное атласное мини-платье с обнаженными плечами и пышными рукавами. При этом пышная грудь звезды обнажились и была едва прикрыта.

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