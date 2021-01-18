Победительница "Холостяка" позировала в одних трусиках

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" гимнастка Даша Ульянова поделилась пикантным фото, на котором позирует в одних трусах.

При этом Даша сидит на ящике, прикрывая грудь рукой и распущенными волосами.

"Когда-то я считала, что это мое лучшее фото. Но сейчас мне оно кажется ужасно пошлым. Просто интересно, а как считаете вы?", - обратилась Даша к подписчикам в Instagram.

Автор: instagram.com/dasha_ulyanovaa Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова поделилась пикантным фото

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Поклонники заметили, что она на нем очень сексуально выглядит.

"Идеальное фото просто. В меру эротики, и максимум эстетики", "Бог мой, какая фигурка! Если я настолько сильно тащусь - представляю, что чувствуют мужчины. Чистый кайф", "Очень эротично, но не пошло", - пишут в комментариях.

Недавно Даша Ульянова показала новые фотографии с фотосессии во Львове. Она позировала, соблазнительно лежа на ступеньках, в холле одной из гостиниц. Одета в черное атласное мини-платье с обнаженными плечами и пышными рукавами. При этом пышная грудь звезды обнажились и была едва прикрыта.