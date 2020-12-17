Победительница "Холостяка" показала грудь во время фотосессии

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" гимнастка Даша Ульянова показала новые фотографии с фотосессии во Львове.

Она позировала, соблазнительно лежа на лестнице, в холле одной из гостиниц. Одета в черное атласное мини-платье с обнаженными плечами и пышными рукавами. При этом пышная грудь звезды обнажились и была едва прикрыта.

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"Что для вас женственность?", - подписала кадры Ульянова.

"Красотка", "Идеально", "Женственность - это ты", "Дашка, встань с пола, простудишься", - пишут звезде в комментариях.

Даша Ульянова нашла новую любовь. Призналась, что мужчина старше на 20 лет. Ему 43. Он разведен. Достаточно богатый.