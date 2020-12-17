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четверг, 17 декабря 2020 07:33

Победительница "Холостяка" показала грудь во время фотосессии
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Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова радует поклонников соблазнительными фото
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова радует поклонников соблазнительными фото
Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова радует поклонников соблазнительными фото
Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова радует поклонников соблазнительными фото
Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова радует поклонников соблазнительными фото

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" гимнастка Даша Ульянова показала новые фотографии с фотосессии во Львове.

Она позировала, соблазнительно лежа на лестнице, в холле одной из гостиниц. Одета в черное атласное мини-платье с обнаженными плечами и пышными рукавами. При этом пышная грудь звезды обнажились и была едва прикрыта.

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"Что для вас женственность?", - подписала кадры Ульянова.

"Красотка", "Идеально", "Женственность - это ты", "Дашка, встань с пола, простудишься", - пишут звезде в комментариях.

Даша Ульянова нашла новую любовь. Призналась, что мужчина старше на 20 лет. Ему 43. Он разведен. Достаточно богатый.

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