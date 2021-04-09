Победительница "Холостяка" опубліковала фото топлесс

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поразила фанатов эротической фотографией, которую опубликовала в Instagram.

На снимке женщина позирует без бюстгальтера. Обнаженную грудь прикрыла руками. На ее руке есть браслеты. Ульянова сделала легкий макияж.

"Влюбленный не ищет чужой красоты", - подписала интригующее она.

Автором кадра является фотограф Наталья Грушевская.

В комментариях подписчики выразили восхищение пикантной фотографией.

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"Вау, феерично", "Сексуальная", "Очень хороший портрет".

Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова озадачила поклонников интимным снимком. Она распространила фото, на котором позирует полностью голая. При этом грудь прикрывает рукой, а интимные места - композицией из цветов.