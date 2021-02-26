Голая победительница "Холостяка" интимное место прикрыла цветами

Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова озадачила поклонников интимным снимком.

Она распространила фото, на котором позирует полностью голая. При этом грудь прикрывает рукой, а интимные места - композицией из цветов.

"А за окном почти весна", - подписала она фото.

Автор: instagram.com/dasha_ulyanovaa Даша Ульянова озадачила поклонников интимным снимком

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Поклонники были в восторге от снимка Ульяновой.

"Ты космос" "Шикарная!", "Очень круто!". - пишут в комментариях.

Ранее Даша Ульянова поделилась пикантным фото, на котором позировала в одних трусах. При этом Даша сидит на ящике, прикрывая грудь рукой и распущенными волосами.