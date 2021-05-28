Победительница "Холостяка" из-за развода набрала лишний вес. Фото до и после

Победительница украинского шоу "Холостяк 11" Анна Богдан набрала 16 кг лишнего веса. Это произошло после развода с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Тогда в ее жизни был сложный период, а стресс она заедала только сладостями, сообщает Анна в Instagram.

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"Думаю, не сложно понять, что за тот период у меня практически нет фото. Меня было сложно заставить сделать хоть один кадр, ведь я сразу понимала, что он мне не понравится. Когда на весах стукнуло плюс шестнадцать - у меня открылись глаза, я поняла, что не нравлюсь себе, появились проблемы с кожей из-за избытка сахара. Тогда я решила, что пора худеть", - рассказала Анна.

Похудеть девушке помогли тренировки по пять раз в неделю, LPG-массаж, отказ от сладкого и позитивный настрой. На этом Богдан не останавливается и продолжает вести правильный образ жизни.





В пятницу, 21 мая, состоялся финальный выпуск 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк". 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако вручил заветное кольцо Анне Богдан. Финальный эфир шоу проходил в Дубае. Там холостяк имел свидание с каждой из финалисток.