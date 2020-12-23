Победитель "Холостячки" рассказал о реакции 12-летней дочери на его выигрыш

Во время финала шоу "Холостячка" украинская актриса Ксения Мишина выбрала сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта. Фото: stb

Победитель проекта "Холостячка" Александр Эллерт поделился своими первыми эмоциями после победы на шоу. Признался, что перед финалом он очень нервничал, репетировал свой текст.

А его дочь 12-летняя Эля была очень рада его победой.

"Переживал сильно. Настолько сильно, что повторял текст, который придумал. Боялся, что переставлю слова и все посыплется. Это то, что хотел донести. Соответственно, каждое слово имело значение! Дочь довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: "Ура!", - рассказал Александр, передает stb.

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Также Эллерт заметил, что считает Алексея, с которым дошел до финала "Холостячки", сильным конкурентом. Однако он "слишком идеальный, что является подозрительным".

В пятницу, 18 декабря, состоялся финал шоу "Холостячка", где украинская актриса Ксения Мишина выбрала сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта. Второй финалист шоу - бизнесмен Алексей Тригубенко поблагодарил за поддержку.