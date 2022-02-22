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вторник, 22 февраля 2022 11:17

По улицам Мадрида: Каменских показала мать и свекровь на отдыхе в Испании
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Звездные супруги Потап и Настя Каменских с семьей отправились в Испанию. Семья сейчас отдыхает в Мадриде.

В Instagram Каменских показала удивительно молодых мать Лидию и свекровь Людмилу.

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Певица транслирует в социальной сети, как они ходят в кафе и наслаждаются отдыхом.

Настя Каменских и Потап с семьей на отдыхе в Мадриде
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских и Потап с семьей на отдыхе в Мадриде
Мать Потапа – Людмила
Мать Насти Каменских – Лидия
Настя Каменских и Потап с семьей на отдыхе в Мадриде

Певица Настя Каменских откровенно рассказала, как выбирала платье для свадебной церемонии. 23 мая 2019 года она вышла замуж за продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап. Звезда впервые поделилась эксклюзивными кадрами по свадьбе. Чувствительное видео опубликовала в YouTube. "Как и каждая девочка, я миллион раз представляла свое платье. Именно то платье, в котором я пойду под венец", - говорит певица.

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