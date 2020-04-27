Плюс-сайз-модель оседлала квадроцикл и объехала фермерские владения своей тети

Американская плюс-сайз-модель 32-летняя Эшли Грэм рассказала, что возвращается к своим корням, посещает места детства.
В Instagram звезда показала, где часто гостила, когда была маленькой.
Модель опубликовала фото с сыном на руках у деревянного забора на фоне фермерской хозяйственной постройки.
"Мой муж Джастин, мой сын, и я были здесь, на ферме тети - быть здесь для меня так много значит. Сюда я приезжала каждое лето, чтобы увидеть свою семью и побыть со своими двоюродными братьями. Самое главное - помнить, что "не нужно бояться". Выключите телевизор, выйдите из социальных сетей и помните: не просто думайте позитивно, а говорите это: "Спасибо вам за то, что вы представили меня такому количеству удивительных творцов", - написала Грэм.
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Женщина опубликовала к подписи еще и интересное видео, на котором она на ферме своей тети садится на квадроцикл и выезжает на незаасфальтированную дорогу. Женщина делает различные маневры на дороге, набирает скорость и, улыбаясь, обгоняет, вероятно, своего мужа.
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"My husband, Justin, my son, and I have been out here on my aunt's farm—Being here means so much to me. This is where I would come every summer to see my family and be with my cousins. The most important thing has been remembering to 'fear not.' Turn your TV off, get off social media, and remember not just to think positively, but to speak it," Thank you so much for featuring me among so many amazing creators @voguemagazine ❤️ 📸 & 🎞 by @mrjustinervin
Американская плюс-сайз-модель 32-летняя Эшли Грэм рассказала, что постепенно возвращается к прежней жизни после рождения первенца. В Instagram звезда показала, как тренирует свое пышное тело, чтобы чувствовать себя хорошо. Эшли в белых обтягивающих лосинах и коралловом топе выполняет йоговские асаны, снимая это на видео. На следующем фото из этой серии Грэм надела солнцезащитные очки и демонстрирует поклонникам пышное декольте.
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