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Плюс-сайз-модель оседлала квадроцикл и объехала фермерские владения своей тети

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Плюс-сайз-модель оседлала квадроцикл и объехала фермерские владения своей тети
Модель опубликовала фото с сыном на руках у деревянного забора на фоне фермерской хозяйственной постройки Фото: instagram.com/ashleygraham/

Американская плюс-сайз-модель 32-летняя Эшли Грэм рассказала, что возвращается к своим корням, посещает места детства.

В Instagram звезда показала, где часто гостила, когда была маленькой.

Модель опубликовала фото с сыном на руках у деревянного забора на фоне фермерской хозяйственной постройки.

"Мой муж Джастин, мой сын, и я были здесь, на ферме тети - быть здесь для меня так много значит. Сюда я приезжала каждое лето, чтобы увидеть свою семью и побыть со своими двоюродными братьями. Самое главное - помнить, что "не нужно бояться". Выключите телевизор, выйдите из социальных сетей и помните: не просто думайте позитивно, а говорите это: "Спасибо вам за то, что вы представили меня такому количеству удивительных творцов", - написала Грэм.

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Женщина опубликовала к подписи еще и интересное видео, на котором она на ферме своей тети садится на квадроцикл и выезжает на незаасфальтированную дорогу. Женщина делает различные маневры на дороге, набирает скорость и, улыбаясь, обгоняет, вероятно, своего мужа.

Американская плюс-сайз-модель 32-летняя Эшли Грэм рассказала, что постепенно возвращается к прежней жизни после рождения первенца. В Instagram звезда показала, как тренирует свое пышное тело, чтобы чувствовать себя хорошо. Эшли в белых обтягивающих лосинах и коралловом топе выполняет йоговские асаны, снимая это на видео. На следующем фото из этой серии Грэм надела солнцезащитные очки и демонстрирует поклонникам пышное декольте.

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