Племянница Софии Ротару объявила о помолвке

Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay недавно удивила своих поклонников. В утреннем шоу она рассказала о помолвке. Также показала кольцо на своей странице в Instagram.
"Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним", - поделилась Соня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молодая невеста бросила Джонни Деппа
Пока певица не раскрывает имени своего избранника, но стало известно, что жених вовсе не связан с миром шоу-бизнеса. Свадьба запланирована на июнь следующего года.
Ранее певица выпустила клип на песню "Ходимо", где она вместе со съемочной командой устроили экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.
Комментарии