Племянница Софии Ротару объявила о помолвке

Настоящее имя певицы - София Хлябич. Ее мать Лидия является сестрой Софии Ротару. Фото: instagram/sonyakayofficial

Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay недавно удивила своих поклонников. В утреннем шоу она рассказала о помолвке. Также показала кольцо на своей странице в Instagram.

"Все случилось очень быстро, мы встречались пять месяцев, а потом он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение было прекрасным, очень милым, сентиментальным и домашним", - поделилась Соня.

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Пока певица не раскрывает имени своего избранника, но стало известно, что жених вовсе не связан с миром шоу-бизнеса. Свадьба запланирована на июнь следующего года.

Переглянути цей допис в Instagram Я сказала Так! 💍❤️ #sonyakay#music#saidyes#best#love#amazing#emotions#cool#happy#sweet#amazing#happy#сонякей#singer#beautiful#ukraine#sunshine#follow#dreams#sound Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial) 18 Лис 2019 р. о 4:27 PST

Ранее певица выпустила клип на песню "Ходимо", где она вместе со съемочной командой устроили экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.