Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й

Фото: Playboy

Американский мужской журнал Playboy выпустил официальный календарь на 2020 год. Для выпуска отобрали самых горячих моделей, которые работали с изданием.

Среди избранных девушек - американка Нина Даниэль, которая в 2018-м стала "Девушкой года" по версии издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В самом нижнем белье: Рианна показала коллекцию ко Дню влюбленных

"Это очень для меня много значит, не только дело в самом образе и в том, кем я есть. Для издания важно, как работает мой мозг и сердце. Благодаря этому глянцу я могу говорить о том, как быть женщиной в сегодняшнем обществе", - сказала Нина Даниэль в интервью.

Автор: Playboy Модель Нина Даниэль родилась в Нью-Йорке

На одну из последних вечеринок американская певица Рита Ора не одела бюстгальтер. Звезда имеет большую грудь, которой хвастается на публике и в Instagram.