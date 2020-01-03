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пятница, 03 января 2020 17:33

Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
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Playboy был основан в Чикаго в 1953 году Хью Хефнер и его коллегами
Фото: Playboy
Playboy был основан в Чикаго в 1953 году Хью Хефнер и его коллегами
Playboy был основан в Чикаго в 1953 году Хью Хефнер и его коллегами
Playboy был основан в Чикаго в 1953 году Хью Хефнер и его коллегами
Playboy был основан в Чикаго в 1953 году Хью Хефнер и его коллегами

Американский мужской журнал Playboy выпустил официальный календарь на 2020 год. Для выпуска отобрали самых горячих моделей, которые работали с изданием.

Среди избранных девушек - американка Нина Даниэль, которая в 2018-м стала "Девушкой года" по версии издания.

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"Это очень для меня много значит, не только дело в самом образе и в том, кем я есть. Для издания важно, как работает мой мозг и сердце. Благодаря этому глянцу я могу говорить о том, как быть женщиной в сегодняшнем обществе", - сказала Нина Даниэль в интервью.

Автор: Playboy
  Модель Нина Даниэль родилась в Нью-Йорке
Модель Нина Даниэль родилась в Нью-Йорке

На одну из последних вечеринок американская певица Рита Ора не одела бюстгальтер. Звезда имеет большую грудь, которой хвастается на публике и в Instagram.

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