Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards

На прошлой неделе прошла ежегодная церемония наград MTV Europe Music Awards. Звездные гости и номинанты собрались в конгрессно-выставочном центре Fibes в испанской Севилье.
Среди знаменитостей были известные модели, певцы и даже футболисты. По красной дорожке прошелся Криштиану Роналду со своей любимой Джорджиной Родригес. Модель привлекла внимание фанатов платьем от Jacquemus, что демонстрировала ее длинные ноги.
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Одним из самых необычных было платье английской модели Леоми Андерсон. Ее наряд бренда Iris Van Harpen напоминал бабочку.
Самым откровенным образом похвастался бразильский певец Паблло Виттар. До начала церемонии он был в черном мини-платье с разрезами и яркими принтами. После получения награды, Паблло остался в черной сетке.
MTV Europe Music Awards - это ежегодная церемония вручения музыкальных наград. В 1994 году ее основал телеканал MTV Europe. Ежегодно церемония проходит в одном из крупных европейских городов. Последний раз Украина принимала участие в церемонии в 2007 году. Тогда Lama была признана лучшей украинской исполнительницей.
В этом году неожиданностью стало участие в церемонии украинской певицы MARUV. Она победила в номинации "лучший российский исполнитель".
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