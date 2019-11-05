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вторник, 05 ноября 2019 22:46

Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
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Фото: Reuters
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На прошлой неделе прошла ежегодная церемония наград MTV Europe Music Awards. Звездные гости и номинанты собрались в конгрессно-выставочном центре Fibes в испанской Севилье.

Среди знаменитостей были известные модели, певцы и даже футболисты. По красной дорожке прошелся Криштиану Роналду со своей любимой Джорджиной Родригес. Модель привлекла внимание фанатов платьем от Jacquemus, что демонстрировала ее длинные ноги.

Автор: Reuters
  Криштиану Роналду со своей любимой Джорджиной Родригес
Криштиану Роналду со своей любимой Джорджиной Родригес

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Одним из самых необычных было платье английской модели Леоми Андерсон. Ее наряд бренда Iris Van Harpen напоминал бабочку.

Автор: Reuters
  Английская модель Леоми Андерсон
Английская модель Леоми Андерсон

Самым откровенным образом похвастался бразильский певец Паблло Виттар. До начала церемонии он был в черном мини-платье с разрезами и яркими принтами. После получения награды, Паблло остался в черной сетке.

Автор: Reuters
  Бразильский певец Паблло Виттар
Бразильский певец Паблло Виттар

MTV Europe Music Awards - это ежегодная церемония вручения музыкальных наград. В 1994 году ее основал телеканал MTV Europe. Ежегодно церемония проходит в одном из крупных европейских городов. Последний раз Украина принимала участие в церемонии в 2007 году. Тогда Lama была признана лучшей украинской исполнительницей.

В этом году неожиданностью стало участие в церемонии украинской певицы MARUV. Она победила в номинации "лучший российский исполнитель".

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