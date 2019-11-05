Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards

Фото: Reuters

На прошлой неделе прошла ежегодная церемония наград MTV Europe Music Awards. Звездные гости и номинанты собрались в конгрессно-выставочном центре Fibes в испанской Севилье.

Среди знаменитостей были известные модели, певцы и даже футболисты. По красной дорожке прошелся Криштиану Роналду со своей любимой Джорджиной Родригес. Модель привлекла внимание фанатов платьем от Jacquemus, что демонстрировала ее длинные ноги.

Автор: Reuters Криштиану Роналду со своей любимой Джорджиной Родригес

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леди Гага сыграет главную роль в фильме о династии Гуччи

Одним из самых необычных было платье английской модели Леоми Андерсон. Ее наряд бренда Iris Van Harpen напоминал бабочку.

Автор: Reuters Английская модель Леоми Андерсон

Самым откровенным образом похвастался бразильский певец Паблло Виттар. До начала церемонии он был в черном мини-платье с разрезами и яркими принтами. После получения награды, Паблло остался в черной сетке.

Автор: Reuters Бразильский певец Паблло Виттар

MTV Europe Music Awards - это ежегодная церемония вручения музыкальных наград. В 1994 году ее основал телеканал MTV Europe. Ежегодно церемония проходит в одном из крупных европейских городов. Последний раз Украина принимала участие в церемонии в 2007 году. Тогда Lama была признана лучшей украинской исполнительницей. В этом году неожиданностью стало участие в церемонии украинской певицы MARUV. Она победила в номинации "лучший российский исполнитель".