"Плакала утром" - Решетники показали архивные фото по случаю романтической годовщины

Жена телеведущего 37-летнего Григория Решетника 31-летняя Кристина поделилась нежными фото из семейного архива. 10 октября супруги отпраздновали 11-ю годовщину свадьбы.

По такому романтическому случаю любимая ведущего "Холостячки" опубликовала чувственные фото. В посте в Instagram вспомнила, как прошло их свадьбы.

"Словно вчера. Я помню каждую секунду нашего праздника 11 лет назад. Я плакала утром, потому что шел дождь, ты почти проспал, потому что много работал перед свадьбой и ехал всю ночь из Киева в Ивано-Франковск и вообще не спал. Мы встречали много родственников из Николаева, друзей из Киева, моих родных и близких со всего Франковска. Мы танцевали до 05:00 так, что не хотели идти в номер. Праздник прошел на таких высоких душевных и веселых вибрациях, долго еще гудело весь город. Это был праздник моей мечты", - поделилась женщина.

Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Решетник тоже показал свадебные снимки в сети.

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"Для тебя, моя любовь, хоть звезду с неба, хоть листья в букет", - написал он.

28 ноября у телеведущего Григория Решетника и его жены Кристины родился третий сын, которого назвали Александр. Самому старшему в семье, Ивану – 8 лет, среднему, Дмитрию, – 4. Григорий впервые рассказал, как прошли роды и как самого маленького встречали братья.