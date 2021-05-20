"Плакал за рулем" - известный актер поразил правдой

Звездные признание: почему плакал Егор Крутологолов. Фото: Тарас Подолян

Последний раз плакал прямо за рулем, когда услышал любовную песню. Не знаю как это получилось, просто не смог сдержать слез. А еще как накричал на маленького сына и этим его напугал.

Об этом заявил Gazeta.ua Егор Крутологолов, актер "Дизель Шоу" и сериала "Папанькы".

"Тот, кто плачет - не слабак. Это искренняя реакция, которая доказывает, что человек не из камня. Мне ее еще надо направлять, чтобы вовремя заплакать в кадре. Актер, как концертный пульт, должен показывать ту эмоцию, на которую поставили крутилки. Последний раз испугался на днях, как на моего Макса упал телевизор. Я не успел добежать.

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Также не сдержал эмоций как у старшего сына лопнуло колесо на гоночной машине во время тормоза. Он врезался в ограждение. Я так испугался, что побежал прямо на трассу, хотя после операции на колене едва ходил", - пояснил Егор Крутологолов.

В старости актер заведу французского бульдога. Считает, что они похожи. Назовет Найк. Это эмоциональная мечта, к которой шел всю жизнь и ее запрещали.

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