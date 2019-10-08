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вторник, 08 октября 2019 18:03

Пижами и предложение на сцене: как прошел первый сольник Jerry Heil
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На концерте Jerry Heil прозвучало 16 песен
Фото: Александр Фальчевский
Перед певицей с танцевальным сетом выступила Даша Коломиец
На концерте Jerry Heil прозвучало 16 песен
На концерте Jerry Heil прозвучало 16 песен
На концерте Jerry Heil прозвучало 16 песен

Певица Jerry Heil дала свой первый сольный концерт в столичном клубе Bel'etage. Во время выступления презентовала альбом "Я, Яна", в который вошло 8 песен. Кроме них были выполнены композиции, написанные еще раньше.

Концерт Jerry Heil начала с песни "Охрана, отмєна", которая быстро приобрела популярность в сети. За более чем час выступления певица сменила несколько образов - от пижамы с пандами до шорт с серебристым кроп-топом.

"Меня часто объявляют, как интернет-сенсацию. А я такой же простой человек, как и другие. За неделю до концерта плакала, переживала, соберутся ли люди, будет ли заполнен зал", - сказала Jerry Heil после исполнения первой песни.

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Сюрпризом для зрителей стало появление на сцене парня, который сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием.

Автор: Александр Фальчевский
  На концерте Jerry Heil прозвучало 16 песен
На концерте Jerry Heil прозвучало 16 песен

Также артистка рассказала о своем пути к шоу-бизнесу на видео, которое показали с экрана на сцене.

"Все началось с каверов под фортепиано. Их записывала на камеру. Звук был паршивый. Но меня устраивало. Еще давно поставила себе цель - быть на сцене. Когда мне было 3 года, родители отдали в музыкальную школу. Теперь это преследует меня всю жизнь, но я благодарна, что так происходит", - рассказала Jerry.

Певица призналась, что всегда хотела выступать со своими песнями.

"Что-то невероятное случилось, когда я запостила кавер на песню "Океану Ельзи" - "Я так хочу до тебе". В тот же вечер ним поделился Вакарчук. Тогда поняла, что этим стоит заниматься. Полетели каверы. В определенный момент решила сделать кавер на Imagine Dragons "Believer", они как раз приезжали в Киев. И тут мой канал удалили. Наступил кризис", - пояснила Heil.

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Артистка призналась, что переживала депрессию. При моральной поддержке своих поклонников в сети и друзей она написала песню "Охрана, отмєна". Этот трек певица исполнила на бис. Однако в финале вышли женщины в украинских костюмах и исполнили припев в народном стиле, как в клипе.

Автор: Александр Фальчевский
  На концерте Jerry Heil прозвучало 16 песен
На концерте Jerry Heil прозвучало 16 песен

Премьера альбома "Я, Яна" состоялась на всех цифровых платформах в день концерта.

Настоящее имя Jerry Heil - Яна Шемаева. Родилась в 1995-м в Василькове на Киевщине. С 2012-го начала снимать видео с каверами на песни известных украинских и зарубежных исполнителей. Первый мини-альбом "Где мой дом" выпустила 2017 года. В апреле в этом году представила трек "Охрана, отмєна", собравший 13 млн просмотров на YouTube.

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