Пижами и предложение на сцене: как прошел первый сольник Jerry Heil

Фото: Александр Фальчевский

Певица Jerry Heil дала свой первый сольный концерт в столичном клубе Bel'etage. Во время выступления презентовала альбом "Я, Яна", в который вошло 8 песен. Кроме них были выполнены композиции, написанные еще раньше.

Концерт Jerry Heil начала с песни "Охрана, отмєна", которая быстро приобрела популярность в сети. За более чем час выступления певица сменила несколько образов - от пижамы с пандами до шорт с серебристым кроп-топом.

"Меня часто объявляют, как интернет-сенсацию. А я такой же простой человек, как и другие. За неделю до концерта плакала, переживала, соберутся ли люди, будет ли заполнен зал", - сказала Jerry Heil после исполнения первой песни.

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Сюрпризом для зрителей стало появление на сцене парня, который сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием.

Автор: Александр Фальчевский На концерте Jerry Heil прозвучало 16 песен

Также артистка рассказала о своем пути к шоу-бизнесу на видео, которое показали с экрана на сцене.

"Все началось с каверов под фортепиано. Их записывала на камеру. Звук был паршивый. Но меня устраивало. Еще давно поставила себе цель - быть на сцене. Когда мне было 3 года, родители отдали в музыкальную школу. Теперь это преследует меня всю жизнь, но я благодарна, что так происходит", - рассказала Jerry.

Певица призналась, что всегда хотела выступать со своими песнями.

"Что-то невероятное случилось, когда я запостила кавер на песню "Океану Ельзи" - "Я так хочу до тебе". В тот же вечер ним поделился Вакарчук. Тогда поняла, что этим стоит заниматься. Полетели каверы. В определенный момент решила сделать кавер на Imagine Dragons "Believer", они как раз приезжали в Киев. И тут мой канал удалили. Наступил кризис", - пояснила Heil.

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Артистка призналась, что переживала депрессию. При моральной поддержке своих поклонников в сети и друзей она написала песню "Охрана, отмєна". Этот трек певица исполнила на бис. Однако в финале вышли женщины в украинских костюмах и исполнили припев в народном стиле, как в клипе.

Автор: Александр Фальчевский На концерте Jerry Heil прозвучало 16 песен

Премьера альбома "Я, Яна" состоялась на всех цифровых платформах в день концерта.

Настоящее имя Jerry Heil - Яна Шемаева. Родилась в 1995-м в Василькове на Киевщине. С 2012-го начала снимать видео с каверами на песни известных украинских и зарубежных исполнителей. Первый мини-альбом "Где мой дом" выпустила 2017 года. В апреле в этом году представила трек "Охрана, отмєна", собравший 13 млн просмотров на YouTube.