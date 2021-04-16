Пивоваров превратился в женщину и потанцевал на каблуках

Режиссером клипа выступил Тарас Голубков. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Сегодня, 16 апреля, певец Артем Пивоваров представил клип на песню "Рандеву". В видеоработе артист танцевал на каблуках, отжимался на пальцах и перевоплощался в пять разных персонажей.

Режиссером клипа выступил Тарас Голубков. Команда продумала образы для главного и единственного актера в видеоработе - Пивоварова. Это уборщик в отеле, танцующий официант, женщина в шляпе, самовлюбленный красавец и неугомонный мексиканец. Хореографом-постановщиком является Олесь Пасичник.

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"Финальная идея клипа пришла к нам примерно за месяц до съемок после обсуждений совершенно разных сценариев. Это первый клип, в котором я буду играть не того Артема Пивоварова, которого привыкли видеть и слышать, а актера, который сыграл пять совершенно разных ролей. Одна из главных идей заключается в том, что персонаж в роли уборщика, который работает в необычном месте, открывает свой внутренний мир, в котором живут еще другие персонажи. И во время всей истории он общается и ходит с ними на рандеву", - рассказал Пивоваров.

Исполнитель и саунд-продюсер Артем Пивоваров в День святого Валентина представил новое звучание песни "Кислород" и mood video к ней. Сингл был выпущен 4 года назад в составе альбома "Стихия воды".