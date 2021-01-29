Пикантно позировали и обнажали прелести. Какие фото публикуют звезды

Звезды как зарубежного, так и украинского шоу-бизнеса часто поражают "горячими" кадрами из фотосессий в Instagram. Пользователи сети выражают восхищение относительно экстравагантных образов или критикуют за откровенные фото в комментариях под постами.

Артистка Maruv развлекалась с подругой у бассейна. А голливудская актриса Элизабет Хёрли едва прикрыла пышные прелести шубой. Модель Хоуп Билл ошеломила экстравагантным фотосессией под душем. Позировать топлесс решила словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова.

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Gazeta.ua собрала самые сексуальные фотографии, которые публиковали звезды за последнюю неделю.

Фото: instagram.com/josiecanseco

Телеведущая 30-летняя Регина Тодоренко все еще отдыхает вместе с сыном Майклом и мужем Владом Топаловым на Бали. Звезда порадовала поклонников в Instagram пикантным фото в молочном бикини.