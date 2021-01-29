Регина Тодоренко посветила загорелыми ягодицами на берегу океана

Телеведущая 30-летняя Регина Тодоренко все еще отдыхает вместе с сыном Майклом и мужем Владом Топаловым на Бали.
Звезда порадовала поклонников в Instagram пикантным фото в молочном бикини.
Тодоренко сексуально позирует на берегу Индийского океана, выставив стройные ноги и упругие ягодицы.
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Телеведущая Регина Тодоренко шокирует поклонников все более высокой линией декольте. Звезда опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.
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