Певица станцевала на столе и сожгла манекен

Также певица выпустила клип к синглу. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Артистка Вероника Коваленко представила трек "Я так тебя". Она называет его "справочником отношений" для девушек.

"Любая симпатия, влюбленность или настоящие чувства иногда могут привести и к негативным эмоциям. Неблагоприятного исхода можно избежать, если быть осмотрительной. В случае, когда ситуация зашла в плоскость" много слов, мало действий "- следует прекратить токсичные отношения первой", - рассуждает Коваленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка сняла клип для Карди Би

Также певица выпустила клип к синглу. По замыслу режиссера Антона Онова, ролик наполнен символизмом и все, что происходит на экране, не стоит воспринимать буквально. Сцена сжигания манекена - это аллегория сжигания воспоминаний и негативных эмоций.

Украинская группа "Нервы" презентовала видео на песню "Суицид моей веры". Сингл, который входит в альбом "Самый дорогой, Часть 2", выпустили еще в 2017 году. Режиссером клипа стал Евгений Мильковский.