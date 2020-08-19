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среда, 19 августа 2020 12:27

Певица Рита Ора похвасталась стройной фигурой в купальнике
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Звезда публикует фото с отдыха.
Фото: instagram.com/ritaora
Звезда публикует фото с отдыха.
Звезда публикует фото с отдыха.
Звезда публикует фото с отдыха.
Звезда публикует фото с отдыха.

Британская артистка Рита Ора показала сексуальные формы в бикини. Фотографии с отдыха на греческом острове Корфу звезда публикует в своем Instagram.

На последних фотографиях 29-летняя певица эротично позирует в оранжевом купальнике на яхте, продемонстрировав подтянутую фигуру.

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Рита Ора публиковала также фото, на которых появилась топлесс и прикрывала руками обнаженную грудь.

Артистка Анна Седокова радует поклонников откровенными фотографиями с отдыха в Майами, США. В отпуск поехала с женихом Янисом Тиммой. Певица публикует пикантные фото в своем Instagram.

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