Певица Пинк засветилась в наряде от украинского бренда ФОТО: https://politeka.net

Американская певица Пинк вышла на сцену в одежде от украинского дизайнера Valery Kovalska.

В асимметричном пиджаке артистка спела на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке.

Фото звезды, одетой в украинский бренд, появилось на официальной Instagram-странице дизайнера.

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Голливудские звезды все чаще стали выбирают украинские бренди.Так, наряды от украинских дизайнеров уже надевали модель Джиджи Хадид, актрисы Софи Тернер и Сандра Буллок, певица Кэти Перри. А кинозвезды Кэтрин Зета-Джонс и Деми Мур появлялись на светских мероприятиях в вышиванках.