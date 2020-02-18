Певица Alyoshа станет в третий раз мамой

Фото: Телеграм-канал Соломии Витвицкой

Звездную семью певицы Alyosh'и и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи ждет пополнение.

В семье уже есть 2-е сыновей - 6-летний Роман и 4-летний Марк. Вскоре у пары появится еще и 3-й малыш. Об этом стало известно после того, как ведущая Соломия Витвицкая опубликовала на своем Telegram-канале "Особое с Соломией" фото выступления певицы в дуэте с Vlad'ом Darwin'ом.

Alyosha появилась на сцене в объемных нарядах, которые должны были скрыть ее заметно округлые формы. Присутствующие заметили явные изменения в фигуре артистки.

"Все зрители обратили внимание на несвойственные певице слишком широкие платья свободного кроя, которые все равно время от времени обтягивали округлившийся животик. Поэтому мы все решили, что, пожалуй, Лена в третий раз беременна", - пояснила Витвицкая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Alyosha получила престижную всеукраинскую премию

Ведущая уточнила, что артистка сама намекнула на интересное положение прямо со сцены.

30-летняя певица Аlyosha поделилась с поклонниками новым фото на своей странице в Instagram. На снимке артистка вместе со своим старшим сыном Романом. Елена Кучер-Тополя, это настоящее имя певицы, сейчас отдыхает с семьей на море.