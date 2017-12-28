Песня группы "Бамбинтон" стала вирусной в Китае

Автор: пресс-служба

За последнюю неделю на китайском сервисе Shazam Top 100 China хит "Зая" группы "Бамбинтон" вошел в пятерку самых запрашиваемых.

Сеть заполонила лавина короткометражных роликов, где молодые люди танцуют под трек "Зая" с повторяющимися ритмичными движениями. Данные ролики можно найти по специальному поисковому запросу "最 火 俄 舞 3AR", в котором прослеживается наименование трека.

Автор: пресс-служба

Многочисленную китайскую интернет-аудиторию украинская группа покорила меньше, чем за год.

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Такая популярность среди отечественных артистов – редкость, а местные промоутеры задумались над концертным туром группы "Бамбинтон" в Китае.

Напомним, что 8 декабря на официальном канале YouTube группы "Бамбинтон" состоялась презентация дебютной пластинки "Альбом года". Работа над ней длилась год.