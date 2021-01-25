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Первый эфир "Голоса страны": кого выбрали звездные наставники
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22-летняя Ирина Ебралидзе стала первой участницей нового сезона "Голоса страны"
Фото: Instagram.com

Вчера на телеканале "1+1" состоялся 1-й эфир 11-го сезона вокального проекта "Голос страны".

Через карантин он несколько отличался от других сезонов. Была собрана Zoom-аудитория из разных стран мира. Однако в зрительный зал пригласили ограниченное количество зрителей с негативными тестами на коронавирус. За кулисами появился робот, который подает участникам микрофон, измеряет температуру и дезинфицирует руки.

Звездными тренерами в этом сезоне стали Олег Винник, Тина Кароль, MONATIK и Надя Дорофеева. Наставники признались, кого хотят в свои команды. Так, Олег Винник будет выбирать рок-исполнителей с фольклорным оттенком. Тина Кароль ищет те таланты, которые умножали украинскую музыку. MONATIK будет выбирать участников, которые готовы экспериментировать. Дорофеева ищет смелые, современные и трендовые голоса.

Победитель шоу получит квартиру в Киеве

Во время эфира объявили, что победитель шоу получит квартиру в Киеве. Кроме того, триумфатор сможет выступить на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Такую же возможность будет иметь и победитель онлайн-голосования на сайте Atlas Weekend.

В 1-й день слепых прослушиваний выступили 11 участников. 1-й стала одесситка 22-летняя Ирина Ебралидзе. Девушка спела хит Billie Eilish - No time to die и попала в команду Дорофеевой.

Блогер из Черновцов Тёма Паучек ошеломил современной версии народного хита "Гуцулка Ксеня". Голос парня поразил MONATIKа, поэтому продолжит борьбу в его команде.

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Среди участников 1-го выпуска был также рокер 28-летний Андрей Кудинов из Харькова. Он исполнил песню группы SOAD - Aerials. Голос участника развернул кресла Тину, Надю и Олега. Но парень выбрал своим наставником Винника.

Молодой участницей шоу стала 16-летняя Юлия Кирик. Девушка с детства смотрела шоу со своей бабушкой. Участница решила покорить сцену песней MONATIK и The Hardkiss "Кобра". К сожалению, ни один тренер не взял Юлию в свою команду, но призвали ее работать над собой и приходить на шоу в следующем году. Также не удалось пройти "слепые прослушивания" 27-летней Марине Белицкой. Чтобы не расстраиваться, участница попросила тренеров спеть вместе с ней известную песню Shocking Blue - Venus.

Психолог из города Ирпень 22-летний Владимир Хоменко исполнил хит The Weeknd и развернул кресла 3 тренеров, но решил идти в команду MONATIKа.

Киевлянка 20-летняя Юлия Витранюк ошарашила тренеров своим голосом, исполнив хит группы "ДахаБраха" и развернув Тину Кароль, Олега Винника и MONATIKа. Девушка продолжит борьбу в команде Кароль.

В эфире проекта выступил участник группы ONiONA Алексей Мартыненко. 10 лет назад он пришел к прямым эфирам 1-го сезона "Голоса". Сейчас артист спел хит из своего бывшего репертуара - "Вода". Впрочем, ему не удалось развернуть кресла наставников.

Еще одной участницей стала Левашова Алена. Она спела хит Мichael Jackson - Earth Song. На последних секундах все тренеры развернули свои кресла, но она выбрала Дорофееву.

Звездные тренеры пожалели, что не развернулись на пение бывшего военного СБУ 29-летнего Александра Барлебен. Мужчина рассказал, что после того, как он увидел, что такое война и побывал на грани, понял, что нельзя терять времени и начал заниматься музикою. Тренеры посоветовали Александру приходить на шоу с украиноязычной песней.

Последним на сцену вышел солист группы "Сальто назад" 33-летний Саша Таб. Музыкант признался, что из-за пандемии группа завершила свое существование. Поэтому артист решил начать сольную карьеру. Своим голосом ему удалось развернуть кресла MONATIKа и Дорофеевой. В конце концов, он пошел в команду MONATIKа.

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Следующий выпуск шоу "Голос Страны" состоится в воскресенье, 31 января. Через карантин 1-й эфир несколько отличался от других сезонов. Была собрана Zoom-аудитория из разных стран мира. Однако в зрительный зал пригласили ограниченное количество зрителей с негативными тестами на коронавирус.

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