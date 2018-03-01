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четверг, 01 марта 2018 17:58

Пэрис Хилтон топлесс позировала в провокационной съемке
10

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Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон приняла участие в откровенной фотосессии.

На кадрах, которыми светская львица и ди-джей поделилась на своей странице в соцсети, она позирует топлес и в других провокационных луках.

Фотографировал красавицу звездный фотограф Warwick Saint, а на площадке был также жених Пэрис, актер Крис Зилка.

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Ранее красавица рассказала, что ее парня заинтересовали не ее деньги и слава.

"Большинству парней требовались мои деньги, но Крис не такой. Он гордится мной и поддерживает каждый день. Всегда пытается помочь мне и я чувствую себя благословенной, что имею такого человека в жизни", - уверяет светская львица.

По словам Пэрис, парень напоминает ей ее отца.

"Мои родители всегда были вместе с тех пор, когда были еще подростками. Их отношения всегда были для меня большим вдохновением. Крис напоминает мне моего отца. Они чистые души", - говорит Пэрис.

dailymail.co.uk
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