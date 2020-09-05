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суббота, 05 сентября 2020 23:46

Пэрис Хилтон призналась об издевательствах бывших

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Пэрис Хилтон призналась об издевательствах бывших
Пэрис Хилтон откровенно рассказала о токсичных отношения. ФОТО: Іnstagram.com/parishilton

Американская фотомодель, певица и актриса Пэрис Хилтон поразила откровенным историей.

Знаменитость призналась, что в подростковом возрасте стала жертвой насилия, но это не единственное издевательство в ее жизни. Звезда длительное время позволяла своим парням жестоко обращаться с ней, оправдывая это любовью.

Об этом светская львица рассказала изданию People.

"У меня было много токсичных отношений. Меня душили, били, агрессивно хватали. И я терпела те вещи, которые никто не должен терпеть. Я привыкла к постоянному абьюзу во время пребывания в школе-интернате. Пять моих романов начинались по одном и том же сценарию: все бойфренды казались приятными молодыми людьми, а потом мне открывалась их истинная сущность. Они становились ревнивыми, агрессивными и пытались меня контролировать. и в конце концов они доходили до точки, когда начинали уничтожать меня морально и физически ", - рассказала звезда.

Также Хилтон добавила, что тогда не представляла, что такое настоящая любовь. Знаменитость считала, если мужчины так неистовствуют от нее, то это свидетельствует об их сильных чувствах.

Сейчас Пэрис Хилтон встречается с Картером Реумом. Эти отношения звезда называет здоровыми и счастливыми.

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Недавно 39-летняя Пэрис Хилтон призналась, что заморозила свои яйцеклетки. Такое решение подсказала подруга Ким Кардашян.

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