Пэрис Хилтон показала страстное видео с любимым

Наследница сети отелей Пэрис Хилтон отпраздновала годовщину отношений с любимым - бизнесменом и писателем Картером Руемом. Фото: instagram.com/parishilton

Американская звезда и наследница сети отелей Пэрис Хилтон отпраздновала годовщину отношений с любимым Картером Руемом. Он - американский писатель и бизнесмен.

Хилтон в Instagram выложила несколько видео, которым дала подписчикам понять, что их отношения начались еще в июле прошлого года. На первом видеоролике женщина страстно целует своего избранника и посвящает ему трогательные слова в подписи.

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"С юбилеем, любовь моя! С того момента, как ты вошел в мою жизнь, ты изменил ее во всех смыслах. Каждый день с тобой был благословением. Ты показал мне, что такое любовь. Спасибо за все невероятные воспоминания, поздние вечера смеха и утренние поцелуи. Спасибо за то, что заставил меня чувствовать себя в безопасности, держал мою руку в этой жизни и доказывал, что хорошие люди все еще существуют. В тебе я нашла любовь всей моей жизни, мою вторую половинку, моего партнера и моего лучшего друга . Спасибо, что сделал меня самой счастливой девушкой в ​​мире! Я так взволнована за наше будущее вместе! Я люблю тебя и буду любить вечно", - написала Пэрис Хилтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 29 Июл 2020 в 10:00 PDT

В других видео Пэрис показала кадры с их романа. Видеоролики в целом посмотрели уже около 4 млн раз, а в комментариях подписчики оставили тысячи поздравлений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 30 Июл 2020 в 5:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 30 Июл 2020 в 9:38 PDT

Отношения с Картером Руемом Хилтон закрутила после разрыва и отмены свадьбы с актером Крисом Зилкой, что имеет украинские корни. О романе Хилтон и Руема стало известно в начале этого года. Пара впервые появилась вместе на на вечеринке после Золотого глобуса 2020.