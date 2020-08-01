Пэрис Хилтон показала страстное видео с любимым

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 621
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5931
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 864
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 756
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 549
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1089
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4590
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Фото
Все фото
12
4
6
5
15
Мировой флешмоб: знаменитости призывают женщин поддерживать друг друга
Мировой флешмоб: знаменитости призывают женщин поддерживать друг друга
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
От HR-менеджера к певице: Maria Voss представила дебютную композицию &quot;Цветами&quot;
От HR-менеджера к певице: Maria Voss представила дебютную композицию "Цветами"
Оля Полякова щеголяет длинными ножками
Оля Полякова щеголяет длинными ножками
LeМаршрутка снова на колесах: Леся Никитюк показывает живописные уголки Украины
LeМаршрутка снова на колесах: Леся Никитюк показывает живописные уголки Украины
Видео
Все видео
Пэрис Хилтон показала страстное видео с любимым
Пэрис Хилтон показала страстное видео с любимым
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
19-летняя внучка Софии Ротару в купальнике обольщала сексуальными изгибами
19-летняя внучка Софии Ротару в купальнике обольщала сексуальными изгибами
Без маски в метро: Надя Дорофеева удивила подписчиков
Без маски в метро: Надя Дорофеева удивила подписчиков
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5931
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 639
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 549
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 720
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
суббота, 01 августа 2020 10:17

Пэрис Хилтон показала страстное видео с любимым

  Комментировать
Пэрис Хилтон показала страстное видео с любимым
Наследница сети отелей Пэрис Хилтон отпраздновала годовщину отношений с любимым - бизнесменом и писателем Картером Руемом. Фото: instagram.com/parishilton

Американская звезда и наследница сети отелей Пэрис Хилтон отпраздновала годовщину отношений с любимым Картером Руемом. Он - американский писатель и бизнесмен.

Хилтон в Instagram выложила несколько видео, которым дала подписчикам понять, что их отношения начались еще в июле прошлого года. На первом видеоролике женщина страстно целует своего избранника и посвящает ему трогательные слова в подписи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В черных ботфортах и бриллиантовом колье: Пэрис Хилтон показала сексуальный лук

"С юбилеем, любовь моя! С того момента, как ты вошел в мою жизнь, ты изменил ее во всех смыслах. Каждый день с тобой был благословением. Ты показал мне, что такое любовь. Спасибо за все невероятные воспоминания, поздние вечера смеха и утренние поцелуи. Спасибо за то, что заставил меня чувствовать себя в безопасности, держал мою руку в этой жизни и доказывал, что хорошие люди все еще существуют. В тебе я нашла любовь всей моей жизни, мою вторую половинку, моего партнера и моего лучшего друга . Спасибо, что сделал меня самой счастливой девушкой в ​​мире! Я так взволнована за наше будущее вместе! Я люблю тебя и буду любить вечно", - написала Пэрис Хилтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

В других видео Пэрис показала кадры с их романа. Видеоролики в целом посмотрели уже около 4 млн раз, а в комментариях подписчики оставили тысячи поздравлений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Отношения с Картером Руемом Хилтон закрутила после разрыва и отмены свадьбы с актером Крисом Зилкой, что имеет украинские корни. О романе Хилтон и Руема стало известно в начале этого года. Пара впервые появилась вместе на на вечеринке после Золотого глобуса 2020.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пэрис Хилтон показала страстное видео с любимым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Крымский хан пожаловался на казаков литовскому князю

Английские моряки считали эскимосов азиатами

Над советской субмариной подняли украинский флаг

Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 11052
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 10332
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло Просмотров: 8586
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 6552
Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость
Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость Просмотров: 5463
Знаменитости
Мировой флешмоб: знаменитости призывают женщин поддерживать друг друга
Мировой флешмоб: знаменитости призывают женщин поддерживать друг друга
12
 Просмотров: 702
"Бомба-ракета": Сергей Бабкин представил летний танцевальный хит
"Бомба-ракета": Сергей Бабкин представил летний танцевальный хит Просмотров: 279
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор
4
 Просмотров: 2430
Арнольду Шварценеггеру исполняется 73 года: Самые сексуальные роли Железного Арни
Арнольду Шварценеггеру исполняется 73 года: Самые сексуальные роли Железного Арни Просмотров: 666
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
Настю Каменских раскритиковали за соблазнительные танцы в купальнике
 Просмотров: 1674
Больше всего комментируют
42
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
12
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
10
Нацкорпус обратился в Минюст с требованием запретить пророссийские партии
3
Над советской субмариной подняли украинский флаг
2
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
Голосов: 41087
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua