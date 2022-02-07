Перелом ноги со смещением: Руслана Писанка прокомментировала полученную травму на сцене

Руслана Писанка прокомментировала свое падение на сцене. Фото: Tochka.net

Актриса и телеведущая 56-летняя Руслана Писанка потеряла сознание во время выступления на сцене 4 февраля. Она играла в спектакле "Поезд Одесса-мама" в Доме офицеров Вооруженных сил Украины в Киеве.

Артистка вышла на связь и рассказала о неприятном инциденте в Facebook. Руслана Писанка призналась - у нее перелом ноги со смещением. Сейчас она находится в больнице и готовится к операции. Женщину поддерживает муж Игорь.

"Сейчас нахожусь в одной из киевских государственных больниц - лежу на вытяжке. К ноге прикреплена специальная гиря, которая вытягивает ногу. Двигаться почти не могу - только лежать на спине. Мне дают обезболивающее", - написала актриса.

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Писанка рассказала о самочувствии и поблагодарила всех за поддержку.

"Наверное, из-за стресса мой организм дал ответ - вчера была высокая температура и подскочило давление. И я поэтому не выходила на связь. На данный момент все прошло. Чувство, будто во сне. Не со мной. Но все обязательно будет хорошо. Мы верим. Надо подождать и набраться терпения", - подытожила звезда.

4 февраля Руслана Писанка потеряла сознание на сцене, когда играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама". К ней подбежали другие актеры. Писанке вызвали "скорую", также артисты искали врача среди зрителей в зале.