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пятница, 27 сентября 2019 22:46

Перед смертью родители Олега Винника ни разу не были на концерте сына

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Украинский певец и секс-символ Олег Винник впервые рассказал о потере родителей.

Печальными подробностями исполнитель поделился в программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1 + 1".

По словам Винника из-за большого количества концертов он почти не виделся с родными.

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Отец Олега, Анатолий Григорьевич, ни разу не был на концертах сына. Когда мужчина наконец собрался приехать на выступление Олега, его место в зале осталось пустым. Перед концертом отец певца умер.

Автор: @olegg.vynnyk
  Олег Винник с матерью Анной Яковлевной.
Олег Винник с матерью Анной Яковлевной.

О страшной потере Олег узнал уже после окончания концерта. Тогда все цветы, которые ему подарили поклонники, он привез к родительскому гробу.

Сразу после того, как певец похоронил отца, снова поехал выступать. Тогда и подумать не мог, что годами позже история повторится и ему снова придется стоять на сцене, зная, что его самого родного человека - мамы - уже нет.

"Это же не стоять у станка, ты работаешь эмоцией. Меня многие осуждали за это концерт, я не мог стоять на сцене, потому что мать ушла на тот свет. Как я мог Да, я мог развернуться и поехать к ней, когда она еще была в морге, но было 10 тысяч человек. Да, они бы поняли меня ", - прокомментировал Олег.

Мать Винника, Анна Яковлевна, за несколько дней до своей смерти попросила сына не покидать концерт из-за каких-либо обстоятельств.

Недавно Олег Винник снялся в ролике вместе с российскими звездами эстрады, которые поддержали аннексию Крыма и войну на Донбассе. Ролик якобы призывает к миру.

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