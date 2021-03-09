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вторник, 09 марта 2021 17:15

Педан вспомнил, как его спасли в ювелирном магазине перед 8 марта

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Педан вспомнил, как его спасли в ювелирном магазине перед 8 марта
Александр Педан рассказал, как готовил подарок жене Инне. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Ведущий Александр Педан поделился историей, как готовил подарок жене Инне на Международный женский день. Он поехал в ювелирный магазин, где его спасла консультантка от неудачной покупки.

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"Мне понравился один браслет, поэтому решил взять его Инне. Когда дошло до оплаты покупки, то меня остановила менеджеру и сказала: "Извините, но вы уже покупали такой вашей жене год назад на 8 Марта". Представьте, какой анекдот. Я был очень благодарен тогда, что у нее такая хорошая память, в отличии от моей "девичьей", - рассказал ведущий 2-го сезона Improv Live Show, что показывает "Новый канал".

Ведущий Александр Педан поднялся на самые высокие горы Украины - Говерлу и Петрос. Ранее он побывал на Монблане (более 4,8 тыс. м) и 5-тысячниках Арарат и Казбек.

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