Парижская неделя моды: украинка прошлась по подиуму вместе с Наоми Кэмпбелл и Даутцен Крус

Фото: @katyasilchenko

Украинская дизайнерка Катя Сильченко посетила традиционное шоу L'Oreal Paris Le Défilé в рамках Парижской недели моды и примерила роль манекенщицы.

Фото с мероприятия появились в Instagram.

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Сильченко прошлась по подиуму вместе с мировыми звездами: супермоделями Каей Гербер, Наоми Кэмпбелл, Даутцен Крус, актрисами Эмбер Херд и Евой Лонгорией и многими другими.

Для модного мероприятия Сильченко выбрала total black look. Звезда надела откровенный топ, который едва держался на груди и брюки с высокой талией.

"Это был не показ, а настоящий гимн женщинам. Сильным, достойным, уверенным, веселым, благородным. Была такая концентрация невероятной энергии. Мы смеялись, плакали от счастья. Музыка завораживала. Мурашки по телу. Настолько сильно пробрало меня и каждого зрителя в зале. Это целая философия о женщине", - эмоционально подписала публикацию дизайнер.

Неделя моды в Лондоне в самом разгаре. Свои коллекции уже представили такие бренды, как Victoria Beckham, Burberry, Simone Rocha, Erdem, J.W. Anderson, Richard Quinn и другие. Пока подиумом ходят модели, улицы Лондона заполонили фэшн-журналисты, фотографы и стильные зрители.