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четверг, 28 января 2021 02:05

Памела Андерсон вышла замуж за охранника

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Памела Андерсон вышла замуж за охранника
Андерсон шестой раз вышла замуж. Фото: Daily Mail

Известная модель Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста.

Это шестой брак для знаменитости, пишет Daily Mail.

С будущим мужем она познакомилась в начале 2020 года.

Частная свадьба состоялась в канун Рождества на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер.

Пара отказалась от пышного празднования в пользу скромной церемонии.

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"Я как раз там, где мне нужно быть - в объятиях человека, который меня искренне любит", - рассказала Андерсон.

На вопрос о том, планируют ли молодожены проводить медовый месяц, Андерсон сказала: "Каждый день - это наш медовый месяц".

С 1995 по 1998 год Андерсон была замужем за рок-музыкантом Томми Ли.

С 2006 по 2007 год Андерсон была замужем за рок-музыкантом Кид Роком.

Дважды, с 2007 по 2008-ой и с 2014 по 2015-ый год, Андерсон была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.

20 января 2020 года Андерсон сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом. 1 февраля 2020 года было объявлено о расставании пары, меньше, чем через две недели после свадьбы.

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