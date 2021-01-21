Памела Андерсон обнажила пышную грудь

Американская модель и звезда Playboy Памела Андерсон свела с ума пикантным фото.
На снимке, опубликованном в Instagram, 53-летняя Памела обнажила пышную грудь, лежа в постели. В руке держала сигарету.
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За несколько часов фото набрало более 30 тыс. лайков.
Недавно Памела Андерсон позировала обнаженной возле окна. Одной рукой она оперлась на него, а второй держит сверт, которым прикрывает интимные места. Волосы блондинка распустила и слегка наклонила голову назад.
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