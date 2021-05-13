"Пацики мутят". Ведущий Остапчук показал пародию на клип Каменских

Ведущий 36-летний Владимир Остапчук спародировал клип артистки 34-летней Насти Каменских "Девочки рулят". Он выпустил видео на песню "Пацики мутят". Слова написал Остапчук вместе с Владиславом Онищенко.

В видео снялись блогеры Евгений Таллер, Богдан Шелудяк, Петр Залоговый и Иван Хрусталь. Новостью о презентации пародии Остапчук поделился в Instagram.

Фото: скриншот с видео

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"В этой пародии топовые блогеры страны наконец-то решили пролить свет на то, чем занимаемся мы, мужчины. "Обкашлять" вопросы, решить за человека, подскочить на кофе и "замутить" какой-то бизнес - и это мы делаем до обеда", - отметил ведущий в посте.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук озадачил сеть необычным выбором нарядов. На видео он надел серебристую мини-платье и держал в руках женские туфли.