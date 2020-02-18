Отметины воина: плюс-сайз-модель показала, как изменилось ее тело после рождения ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 639
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 495
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4 Просмотров: 5085
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2421
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 918
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1395
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2259
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2448
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5355
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4410
Фото
Все фото
18
5
5
5
18
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
Как праздновали день Валентина украинские звезды
Как праздновали день Валентина украинские звезды
Видео
Все видео
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 639
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 918
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 972
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2538
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 846
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
вторник, 18 февраля 2020 11:03

Отметины воина: плюс-сайз-модель показала, как изменилось ее тело после рождения ребенка

  Комментировать
Отметины воина: плюс-сайз-модель показала, как изменилось ее тело после рождения ребенка
Модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видно послеродовые растяжки. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм впервые снялась обнаженной после того, как родила первенца.

Фотографию опубликовала в Instagram.

В кадре модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видно послеродовые растяжки.

"Все та же я. Немного нового", - подписала она публикацию.

Поклонники Грэм отреагировали на ее фотографию в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Застали за утренним молоком: модель plus-size показала, как кормит сына грудью

"Отметины воина", "Оно того стоит!", "Прекрасная карта прекрасного жизненного путешествия", "Как отец троих детей и муж женщины, которая трижды пережила все это ради нас, заявляю: это прекрасно", - поддержали женщину фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

same me. few new stories.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм продолжает делиться впечатлениями об опыте рождения ребенка. Звезда в своем Instagram разместила селфи из ванной комнаты. Под фотографией поделилась личными подробностями быта, с которыми приходится сталкиваться женщинам, которые только что родили. Мол, у молодого материнства существует не только светлая и веселая сторона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отметины воина: плюс-сайз-модель показала, как изменилось ее тело после рождения ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Серийного убийцу приговорили к 49-му пожизненному заключению

Застрелили украинского садовника, который владел уникальной коллекцией яблонь

Аналитик разведки начал сливать секретные документы

У крестьян начали отбирать землю

Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Вышла повесть о рабе-беглеце

Президент побыл на посту 45 минут

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 31131
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 26893
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 25974
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 19620
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 16255
Знаменитости
Рост 180 см, грудь - 90: Леся Никитюк подробно описала свои параметры
Рост 180 см, грудь - 90: Леся Никитюк подробно описала свои параметры 1 Просмотров: 1206
Силиконовую грудь не любят те, кто ею не игрался - жена футболиста об искусственной красоте
Силиконовую грудь не любят те, кто ею не игрался - жена футболиста об искусственной красоте 1 Просмотров: 2530
Рыдал от счастья и нереального вкуса: Клопотенко рассказал, как снимался в фильме о борще
Рыдал от счастья и нереального вкуса: Клопотенко рассказал, как снимался в фильме о борще Просмотров: 630
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
18
 2 Просмотров: 11322
Шоумен Горбунов рассказал о кармической связи с высокими женщинами
Шоумен Горбунов рассказал о кармической связи с высокими женщинами Просмотров: 963
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
4
Зеленский не будет капитулировать - Портников
4
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
Голосов: 39672
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua