Отмечают день брюнеток: самые яркий брюнетки украинского шоубиза

Сегодня, 28 мая, отмечают День брюнеток. Неофициальный праздник посвящен темноволосым девушкам и женщинам основали в 2006 году. Черный цвет волос является самым распространенным на планете, однако образ эффектных брюнеток всегда в моде.
Gazeta.ua рассказывает о самых ярких брюнетках среди украинских звезд.
Певицу Настю Каменских трудно представить с светлыми волосами. Именно темные кудри звезды полюбились поклонникам ее творчества.
Это касается и Русланы Лыжичко. Брюнетка от природы завоевала сердца миллионов благодаря своим зажигательным песням и яркой внешности.
Спорный вопрос стала ли бы Даша Астафьева секс-символом со светлым цветом волос. Поклонники утверждают, что секрет ее сексуальности скрытый именно в черных локонах.
Певица Анастасия Приходько завораживает контрастом светлой кожи и темных волос. Такое интересное сочетание придает ее образу загадочности и необычности.
Еще одна яркая брюнетка среди украинских звезд это телеведущая Маша Ефросинина. За 20 лет телевизионной карьеры зрители привыкли воспринимать Машу именно, как эффектную брюнетку.
Среди истинных брюнеток нельзя не отметить Джамалу. Темный цвет волос это то, что не стоит ей изменять при любых обстоятельствах.
Певица и скрипачка Ассия Ахат еще в начале своей карьеры захватила необычной внешностью. Не только талант, но и сочетание абсолютно черных волос и голубых глаз сразу очаровало ее поклонников.
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26 мая выбрали самую красивую замужнюю женщину в Украине. Победительницей конкурса Mrs. Ukraine International 2021 стала психололог и дизайнер интерьеров из Днепра 33-летняя Татьяна Ровна.
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