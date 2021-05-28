Отмечают день брюнеток: самые яркий брюнетки украинского шоубиза

Сегодня, 28 мая, отмечают День брюнеток. Неофициальный праздник посвящен темноволосым девушкам и женщинам основали в 2006 году. Черный цвет волос является самым распространенным на планете, однако образ эффектных брюнеток всегда в моде.

Gazeta.ua рассказывает о самых ярких брюнетках среди украинских звезд.

Певицу Настю Каменских трудно представить с светлыми волосами. Именно темные кудри звезды полюбились поклонникам ее творчества.

Автор: Instagram.com/kamenskux Настя Каменських

Это касается и Русланы Лыжичко. Брюнетка от природы завоевала сердца миллионов благодаря своим зажигательным песням и яркой внешности.

Автор: Instagram.com/ruslana.lyzhychko Руслана Лыжичко.

Спорный вопрос стала ли бы Даша Астафьева секс-символом со светлым цветом волос. Поклонники утверждают, что секрет ее сексуальности скрытый именно в черных локонах.

Автор: Instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева

Певица Анастасия Приходько завораживает контрастом светлой кожи и темных волос. Такое интересное сочетание придает ее образу загадочности и необычности.

Автор: Instagram.com/prykhodko_official Анастасия Приходько

Еще одна яркая брюнетка среди украинских звезд это телеведущая Маша Ефросинина. За 20 лет телевизионной карьеры зрители привыкли воспринимать Машу именно, как эффектную брюнетку.

Автор: Instagram.com/mashaefrosinina Маша Ефросинина

Среди истинных брюнеток нельзя не отметить Джамалу. Темный цвет волос это то, что не стоит ей изменять при любых обстоятельствах.

Автор: Instagram.com/jamalajaaa Джамала

Певица и скрипачка Ассия Ахат еще в начале своей карьеры захватила необычной внешностью. Не только талант, но и сочетание абсолютно черных волос и голубых глаз сразу очаровало ее поклонников.

Автор: Instagram.com/ahhattassia Ассия Ахат

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26 мая выбрали самую красивую замужнюю женщину в Украине. Победительницей конкурса Mrs. Ukraine International 2021 стала психололог и дизайнер интерьеров из Днепра 33-летняя Татьяна Ровна.