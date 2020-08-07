Откровенный разговор без слов: мультижанровый группа "Ooze" представляет новый мини-альбом

Группа "Ooze" представляет мини-альбом "Shivers". Альбом состоит из 4 песен, которые переливаются друг в друга, создавая 21-минутную композицию без пауз.

"Shivers" - длинный и откровенный разговор без слов, после которого хочется задуматься. Релиз призван поднять тему простоты в современном мире, когда продолжительность композиции отталкивает слушателя, а большая часть музыкантов идет путем главного тренда ХІХ века - упрощение. Также показывает, как сделать симфонию из четырех инструментов, при этом создавая эффект присутствия на концерте.

"В самом названии мини-альбома мы заложили тонкую интерпретацию композиции, которое наводит мнение на эклектичность. На импровизированной пластинке "Shivers" достаточно гармонично сочетаются биполярные эмоции и настроения во всех 4 частях композиции," - рассказывают участники группы" Ooze".

Фото: Фото предоставлено пиар-агентом группы

В отличие от прошлого релиза группы "Ooze", среди дорожек "Shivers", можно услышать скрипку. Музыкальный стиль группы находится на периферии различных жанровых течений и в последнем альбоме сочетает эмбиентовое (направление электронной музыки - Gazeta.ua) и симфоническое звучание.

"Эмоция страсти "Shivers" описывает скрипка, которой мастерски владеет талантливая Наталья Ивасюк. Именно этот инструмент подчеркивает волшебную атмосферу на пластинке, которая вызывает эсхатологический восторг. Ирреальность всего происходящего и развивается в нашем альбоме, подчеркивается мощными барабанными партиями, предоставляя напористость и уверенность," - дополняют "Ooze".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утонуть друг в друге: группа "Маха" презентовала сексуальный клип

Альбом "Shivers" выпущен украинским инди-лейблом RobustFellow Prods, созданным в 2013 году. На сегодня RobustFellow Prods - одна из главных издательских платформ украинской андеграундной музыки.

Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Boom Boom, которую записала с российским рэпером Pharoah. Всего через несколько часов после премьеры клип с отметкой "18" собрал на YouTube более 60 тыс. Дизлайкив.