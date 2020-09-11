Откровенная Maruv озадачила сеть новым страстным клипом

Maruv презентовала клип на песню Sad Song. Фото: tvc.ru

Украинская певица Maruv презентовала клип на песню Sad Song, в котором предстала в провокационном образе.

Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы. В нем артистка появляется в откровенной прозрачном белье, чулках и туфлях-стрип

Некоторые пользователи отмечали, что певица слишком откровенно себя ведет, а кто-то заявил, что ему не понравилась песня, хоть и видеоработа сделана качественно.

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Однако нашлись и те, кому понравился и клип, и песня, и образ певицы. Они засыпали Maruv комплиментами в комментариях под видео.

Певица 35-летняя Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, представила страстный клип на песню A Huevo. Видео опубликовала на своем Youtube-канале.