Отказалась от фотошопа: как на самом деле выглядит Леди Гага

Фото: @ladygagaspain

Американская певица Леди Гага запустила свой бренд декоративной косметики и отказалась от ретуши и фотошопа в рекламе бьюти-продуктов.

Снимки с накрашенной Гагой разместили в Instagram.

На фото видны мелкие недостатки кожи и родинки.

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Макияж был сделан продуктами из первой коллекции косметического бренда, который получил название HAUS LABORATORIES.

В эту коллекцию входят тональные средства, помады, хайлайтеры, средства для очистки кожи, лаки для ногтей и духи.

Американская актриса и певица 32-летняя Леди Гага побывала на церемонии Daily Front Row Fashion Awards в Лос-Анджелесе. На мероприятие звезда пришла не одна, а с другом, косметологом Фредериком Аспирасом.