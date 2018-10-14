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воскресенье, 14 октября 2018 09:25

Отец Кузьмы Скрябина рассказал, какую песню написал для него сын

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Отец Кузьмы Скрябина рассказал, какую песню написал для него сын

Певец Андрей Кузьменко в свое время подарил песню маме, какая песня посвящена папе, рассказал отец музыканта, Виктор Кузьменко в передаче "Светская жизнь".

"Мама" - любимая песня. Мне многие задавали вопрос: "а когда он напишет песню о папе?", Я говорю: она уже есть. "Сам собі країна", называется, там есть слова: "не в твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда, що ти не можеш бути ним". Это песня обо мне ", - говорит Виктор Кузьменко.

В этом году украинские музыканты в честь 50-летия Андрея Кузьменко устроили концерт во Львове, где спели его песни.

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Андрей Кузьменко погиб в 2015-м году в ДТП, когда возвращался после концерта.

Ранее отец музыканта рассказал, как семья переживает потерю.

"Нам его очень не хватает, он жил нами, а мы им. Мы много путешествовали вместе, были в: Риме, Софии, Стамбуле, Париже. Нас не касалась виза, мы приезжали, все было заказано. Есть на флешках записи тех путешествий, часто просматриваем. Мы все время с ним, он в нашем сердце, мыслях и стремлениях. Для нас сейчас очень важна наша внучка, его дочь Барбара. Она хорошо учится на 5-м курсе университета в Киеве. Она сильно переживала этот период, пришлось к врачам обращаться и до сих пор не может прийти в себя, как и мы, она была единственная дочь у своего отца , а он у нас тоже был один ", - говорит отец музыканта.

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