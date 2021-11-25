"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен

Артист Виктор Павлик прокомментировал скандальную ситуацию, которую создали нынешняя и бывшая жены - Екатерина Репяхова и Лариса Созаева. Певец впервые за долгое время решил вмешаться в конфликт женщин.

Автор: коллаж Gazeta.ua Артист Виктор Павлик прокомментировал скандальную ситуацию, которую повлекли нынешняя и бывшая супруги - Екатерина Репьяхова и Лариса Созаева

25 ноября Репяхова, которая в июне родила Павлику сына, опубликовала пост в Instagram. Она заявила, что ее рекламодателей атакуют боты. Концертный директор артиста подозревает, что к этому причастна экс-любимая певца - танцовщица Созаева.

"Меня хотят уничтожить. Меня, мою блогерскую деятельность, труд, репутацию и все вложения в десятки тысяч долларов", - написала Репяхова.

Как отметила супруга певца, у нее "нет врагов и недоброжелателей".

"Не считая одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь проводить на съемных квартирах. Но не пойман - не вор", - отметила блогер.

Через час бывшая артиста ответила "неуважаемой" Репяховой и выложила видео в сети. В частности, Созаева напомнила бывшей сопернице, что та отбила у нее мужа, "который не хотел уходить из семьи". Заверила, что эта "наглая тварь" Репяхова преследует ее, ревнует мужа и не позволяет ему общаться с экс-женой. А ей и "дела нет до каких-то там ботов".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лора Созаева (@lora.sozaeva)

Павлик решил не промолчать в этот раз. Артист опубликовал пост, в котором отметил, что не любит "все эти разборки".

"Уважаю бывшую жену. Поддерживал ее всегда. А иногда даже против воли моей нынешней жены. Но в очередной раз видеть оскорбительные слова от бывшей в сторону жены у меня нет сил", - написал он.

Мужчина отметил, что их с Созаевой "дороги разошлись".

"Я ушел. Я хотел этого. Не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь. Я тебе, Лора, отдам все, что мы нажили. Мне ничего не надо, главное, будь счастлива", - добавил Павлик.

Украинский певец Виктор Павлик выгоняет бывшую жену, танцовщицу Ларису Созаеву из квартиры. Женщина утверждала, что сильно похудела, поскольку ее выселяют из дома. Репяхова озвучила свою версию скандала. По ее словам, они с Виктором всегда помогали Ларисе финансово. Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года. Встречались с 2015-го. Женщина была концертным директором артиста. На тот момент он был женат на танцовщице Ларисе Созаевой. Развелся с ней в 2016 году. В браке прожили 25 лет. Имели сына Павла. Он умер 7 августа 2020-го от рака костей. У Виктора Павлика остались старшие дети от двух предыдущих браков: дочь Кристина и сын Александр. У певца есть три внука. 15 июня 2021 года Павлик стал отцом в четвертый раз.