"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен

 
Ексклюзивы
1/5
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
Просмотров: 423
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
Просмотров: 693
"Проклинают всех! Бурчат, кричат ​​и ругаются" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
"Проклинают всех! Бурчат, кричат ​​и ругаются" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
Просмотров: 1215
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
1 Просмотров: 576
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
3 Просмотров: 5445
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 2313
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1665
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 1089
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
4 Просмотров: 8784
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3834
Фото
Все фото
9
5
9
6
6
Эпатажную Мадонну захейтили за откровенные снимки в постели: &quot;Будто PornHub&quot;
Эпатажную Мадонну захейтили за откровенные снимки в постели: "Будто PornHub"
Снимок в стиле ню: голая Tayanna соблазнительно оперлась о скалу
Снимок в стиле ню: голая Tayanna соблазнительно оперлась о скалу
В чулках и боди-кольчуге. Дочь Синди Кроуфорд соблазняет новым фотосетом
В чулках и боди-кольчуге. Дочь Синди Кроуфорд соблазняет новым фотосетом
В сиреневых образах: Лилия Ребрик очаровала сеть семейной фотосессией
В сиреневых образах: Лилия Ребрик очаровала сеть семейной фотосессией
Занимаются сексом без чувств и расписываются без свадьбы: неожиданные факты о мужчинах и женщинах
Занимаются сексом без чувств и расписываются без свадьбы: неожиданные факты о мужчинах и женщинах
Видео
Все видео
"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен
"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
Каменских выпустила осеннее mood video с блогером-романтиком TikTok
Каменских выпустила осеннее mood video с блогером-романтиком TikTok
Сын Илона Маска смешно зашел на онлайн-совещание отца
Сын Илона Маска смешно зашел на онлайн-совещание отца
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Интервью
1/5
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 1125
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3375
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4761
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1512
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 ноября 2021
Просмотров: 9
Хай так і буде
Колись давно, в дитинстві й ранній юності, було на світі кілька хлопців, на яких я хотів бути схожим і дивився на них із печальним завмиранням серця, ...
четверг, 25 ноября 2021 16:51

"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен

  Комментировать

Артист Виктор Павлик прокомментировал скандальную ситуацию, которую создали нынешняя и бывшая жены - Екатерина Репяхова и Лариса Созаева. Певец впервые за долгое время решил вмешаться в конфликт женщин.

Автор: коллаж Gazeta.ua
  Артист Виктор Павлик прокомментировал скандальную ситуацию, которую повлекли нынешняя и бывшая супруги - Екатерина Репьяхова и Лариса Созаева
Артист Виктор Павлик прокомментировал скандальную ситуацию, которую повлекли нынешняя и бывшая супруги - Екатерина Репьяхова и Лариса Созаева

25 ноября Репяхова, которая в июне родила Павлику сына, опубликовала пост в Instagram. Она заявила, что ее рекламодателей атакуют боты. Концертный директор артиста подозревает, что к этому причастна экс-любимая певца - танцовщица Созаева.

"Меня хотят уничтожить. Меня, мою блогерскую деятельность, труд, репутацию и все вложения в десятки тысяч долларов", - написала Репяхова.

Как отметила супруга певца, у нее "нет врагов и недоброжелателей".

"Не считая одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь проводить на съемных квартирах. Но не пойман - не вор", - отметила блогер.

Через час бывшая артиста ответила "неуважаемой" Репяховой и выложила видео в сети. В частности, Созаева напомнила бывшей сопернице, что та отбила у нее мужа, "который не хотел уходить из семьи". Заверила, что эта "наглая тварь" Репяхова преследует ее, ревнует мужа и не позволяет ему общаться с экс-женой. А ей и "дела нет до каких-то там ботов".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лора Созаева (@lora.sozaeva)

Павлик решил не промолчать в этот раз. Артист опубликовал пост, в котором отметил, что не любит "все эти разборки".

"Уважаю бывшую жену. Поддерживал ее всегда. А иногда даже против воли моей нынешней жены. Но в очередной раз видеть оскорбительные слова от бывшей в сторону жены у меня нет сил", - написал он.

Мужчина отметил, что их с Созаевой "дороги разошлись".

"Я ушел. Я хотел этого. Не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь. Я тебе, Лора, отдам все, что мы нажили. Мне ничего не надо, главное, будь счастлива", - добавил Павлик.

Украинский певец Виктор Павлик выгоняет бывшую жену, танцовщицу Ларису Созаеву из квартиры. Женщина утверждала, что сильно похудела, поскольку ее выселяют из дома.

Репяхова озвучила свою версию скандала. По ее словам, они с Виктором всегда помогали Ларисе финансово.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года. Встречались с 2015-го. Женщина была концертным директором артиста.

На тот момент он был женат на танцовщице Ларисе Созаевой. Развелся с ней в 2016 году. В браке прожили 25 лет. Имели сына Павла. Он умер 7 августа 2020-го от рака костей. У Виктора Павлика остались старшие дети от двух предыдущих браков: дочь Кристина и сын Александр. У певца есть три внука.

15 июня 2021 года Павлик стал отцом в четвертый раз.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

В Украине вынесли 921 приговор за домашнее насилие. В позапрошлом году было вчетверо меньше

Застрелили украинского художника

Нашли первый скелет женщины-австралопитека

Самое читаемое
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших 1 Просмотров: 42373
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 12456
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
12
 1 Просмотров: 8829
&quot;Не отходит ни на шаг&quot; – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
 4 Просмотров: 8784
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 Просмотров: 8433
Знаменитости
Эпатажную Мадонну захейтили за откровенные снимки в постели: "Будто PornHub"
Эпатажную Мадонну захейтили за откровенные снимки в постели: "Будто PornHub"
9
 1 Просмотров: 3780
Снимок в стиле ню: голая Tayanna соблазнительно оперлась о скалу
Снимок в стиле ню: голая Tayanna соблазнительно оперлась о скалу
5
 Просмотров: 2304
В чулках и боди-кольчуге. Дочь Синди Кроуфорд соблазняет новым фотосетом
В чулках и боди-кольчуге. Дочь Синди Кроуфорд соблазняет новым фотосетом
9
 Просмотров: 1620
В сиреневых образах: Лилия Ребрик очаровала сеть семейной фотосессией
В сиреневых образах: Лилия Ребрик очаровала сеть семейной фотосессией
6
 Просмотров: 882
Занимаются сексом без чувств и расписываются без свадьбы: неожиданные факты о мужчинах и женщинах
Занимаются сексом без чувств и расписываются без свадьбы: неожиданные факты о мужчинах и женщинах
6
 Просмотров: 1971
Больше всего комментируют
10
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
4
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
4
Журналистка объяснила, почему ОП так быстро отреагировал на гулянку Зеленского в Карпатах
3
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
3
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
Голосов: 43916
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть