От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры

Исполнитель 30-летний Роман Скорпион, настоящая фамилия которого Шупяк, работает в жанре поп. Получил известность с песней "Поцелую" и одноименным альбом, после выпуска которого отправился в концертный тур по Украине. В интервью Gazeta.ua певец рассказал, как в школьные годы работал продавцом, а студентом – ведущим свадеб.

Продавец:

В детстве мне пришлось усвоить все хозяйственные профессии. Школьником порой пропускал уроки, потому что нужно было работать на рынке. Мы продавали и грибы, и ягоды, и елки. Труднее всего было просыпаться утром. В 5:00 был уже быть в поезде, потом приезжал на базар и раскладывал все товары. Вот это для меня, малого, было трудно. Хотелось спать.

Ведущий свадеб:

Мама хотела, чтобы я стал поваром. Вступил на эту специальность в ПТУ и в Самборский колледж культуры и искусств – по классу хорового дирижирования. И выбрал профессию артиста. С детства пел всегда, когда была возможность. Это мое дело по зову сердца и души. Даже на сцене часто говорю, что детям нужно давать пробовать дела, которые им больше всего отзываются, и тогда они вырастут счастливыми. Студентом имел первые желанные концерты, участвовал в КВН. Начал работать ведущим мероприятий. Провел много свадеб. Помню первое выступление в роли ведущего. Тогда я представился как специалист с опытом, а на самом деле – вообще ничего не знал об этом. Начитался про множество обычаев. И слишком много добавил их в программу. Затем подходили жених с невестой и говорили: "Может, уже достаточно этих обрядов?". Со временем усовершенствовался и "вошел во вкус", потому что эта профессия – это та же сцена и коммуникация с людьми.

Фото: предоставлено пиар-агентом певца

Сольный артист:

Я долго перепевал чужие песни. Своих не было. Долго изучал рынок. Размышлял, откуда начать, что делать, как привлечь к себе внимание. 1 сентября 2013 года дал первый сольный концерт. Собрал более сотни слушателей. Волновался, понимая, что я – никому не известный. Но когда выходил на сцену, был уверен на все 100%, что занимаюсь тем, чем надо. Известность получил с песней "Поцелую". Принесла мне узнаваемость. У меня почти все песни о любви. Все – автобиографические. В марте презентовали песню "Я нікому тебе не віддам" с Тоней Матвиенко. Зимой предложил ей дуэт. У нас не было никаких правок в процессе: с первого раза мы получили для себя идеальный результат. Работать было легко и замечательно. Я получил максимальное удовольствие.

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Певец и автор песен Роман Скорпион показал творческую жизнь в клипе на песню "З тобою". Говорит, композиция отражает состояние души исполнителя и новый этап его жизни.